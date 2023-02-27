Новые санкции: десятое «низзя»

США, Евросоюз и ряд стран, следующих в русле их внешней политики 24-25 февраля ввели новый, десятый по счету за год пакет антироссийских санкций. Он не так масштабен, как прежние, но отличается большей подробностью.

Так, Министерство финансов США расширило список попадающих под ограничения финансовых организаций из РФ. В него внесены Московский кредитный банк, банк «Санкт-Петербург», банк «Зенит», МТС Банк, Уралсиб, Металлинвестбанк, Ланта-банк, банки «Левобережный» и «Приморье», СДМ-Банк, Уральский банк реконструкции и развития. Четыре первых также попали в обновленные санкционные списки Великобритании. Кроме того, американским минфином ограничительные меры введены в отношении ряда управляющих активами российских компаний и якобы помогающих нашей стране обходить санкции физических лиц.

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ЕС в свою очередь наложил санкции на Тинькофф Банк, Альфа-банк, Росбанк, аффилированную с ЦБ РФ Российскую национальную перестраховочную компанию, Фонд национального благосостояния и почти сотню организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Министерство торговли США ограничило экспорт в РФ высокотехнологичной продукции, потребителями которой являются «Сколково» и компания «Мегафон». Совсем запрещен экспорт в Россию и Белоруссию электроники и бытовой техники, стоимость которой превышает определенные лимиты. Санкционные списки дополнены 76 российскими компаниями. Туда же включены несколько компаний из других стран и 22 физлица. Одновременно на импорт в Соединенные Штаты алюминия из России введена двухсотпроцентная пошлина.

Евросоюз заявил о введении экспортных ограничений на широкую номенклатуру продукции, которая, по мнению европейских чиновников, способствует повышению военного потенциала нашей страны, ее технологическому совершенствованию или может иметь двойное назначение. В список внесены электронные компоненты, используемые в системах вооружений, редкоземельные элементы, не попавшие ранее под санкции большегрузные автомобили, а также запчасти к ним, полуприцепы, снегоходы и другие специальные транспортные средства, вилочные погрузчики, детали для автомобилей и воздушных судов, краны, мосты, конструкции для зданий башенного типа, электрогенераторы, насосы, бинокли, радары, компасы, различная электроника, детали машин, металлообрабатывающее оборудование.

В денежном эквиваленте Еврокомиссия оценила ограничения в 11,4 млрд евро. Вместе с предыдущими пакетами они теперь составляют 32,5 млрд евро, что, исходя из данных за 2021 год, составляет около 49% тогдашнего европейского экспорта в нашу страну.

Что касается импорта, то под санкции попали российский битум и аналогичные материалы вплоть до асфальта, синтетический каучук, технический углерод. Объем импортных ограничений — 1,3 млрд евро или 58% от показателей 2021 года.

Есть и ограничения другого рода. Введен запрет на участие граждан России в органах управления компаний критической инфраструктурой государств-членов ЕС. Физическим и юридическим лицам из РФ запрещено бронировать мощности для хранения газа, если это не СПГ.

Относительно скромно на фоне «старших партнеров», но все же расширили свои санкционные пакеты Канада, Австралия и Новая Зеландия.

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«Важность развития отечественного станкостроения только усиливается»

На сайте компании БКС-инвестиции приводятся комментарии по поводу эффекта санкций со стороны банков. В Тинькофф банке, Альфа-банке и Росбанке ситуацию прокомментировали, как не влияющую на их работу и не затрагивающую интересы клиентов. В банке Санкт-Петербург, Уралсибе, СДМ-Банке и Металлинвестбанке работа также продолжается в прежнем режиме, в то же время там изучают возможное влияние санкций на проведение платежей в иностранных валютах. В банле «Приморье» предупредили о возможной блокировке карт Union Pay за границей.

В экспресс-опросе «Эксперта» о влиянии санкций на промышленность и внешнюю торговлю аналитики выразили как оптимизм, так озабоченность, подчеркивая необходимость ответных действий. Не в том плане, как насолить супостату, а в отношении импортозамещения прежде всего.

«В целом для экономики России эти санкции, конечно, некритичны. Тем более, что они являются предсказуемыми. И мы не первая страна, их получающая. Нигде экономика не разрушилась. Да, происходит торможение экономического роста. С другой стороны, сокращение нашего экспорта на примерно 12 млрд евро по подсчетам того же ЕС — это менее 1% ВВП РФ. Оно не может нанести сокрушительного макроэкономического удара. У нас потери от коррупции, возможно, составляют больше. Но накопительный эффект от санкций, конечно, оказывает негативное давление на конкретные отечественные предприятия, на людей, их возглавляющих, на их работников», — заявил «Эксперту» директор центра конъюнктурных исследований Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович.

Он добавил, что в силу экспортных ограничений, мы, конечно, недополучим определенных технологий, на их замещение уйдет время. А ограничения по импорту битума или каучука, которые заставят производителей искать другие рынки сбыта, повлекут за собой временное сокращение производства. «Главное, что все это создает неопределённость», — указал Георгий Остапкович, предположив, что «на десятом пакете никто не остановится» и что, очевидно, Запад все еще надеется с помощью накопления ограничений привести экономику РФ к некой точке бифуркации.

Доктор экономических наук, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов полагает, что новые ограничения могут достаточно серьезно повлиять на российское машиностроение, поскольку из Европы в предыдущие годы ввозилась довольно широкая номенклатура станков, востребованных в автопроме, двигателестроении и других секторах.

«Поэтому теперь важность развития отечественного станкостроения только усиливается. И надеяться исключительно на параллельный импорт и поставщиков из Азии не стоит. Впрочем, за последние годы государство приняло ряд мер по поддержке отрасли, и есть основания полагать, что десятый пакет санкций ЕС подхлестнет замещение им зарубежных станков», — отметил он в комментарии «Эксперту».

По его словам, также новые санкции могут оказать воздействовать на отечественных производителей катализаторов и магнитов, закупающих редкоземельные элементы, однако их основным экспортером является Китай. Одновременно в России уже сформирован полный цикл выпуска «редких земель» в виде альянса Соликамского магниевого завода и группы «Скайград». В складывающихся условиях они могут увеличить объемы их производства, отметил Леонид Хазанов.