Смеясь и играя, Венди вместе с братьями улетают из дождливого Лондона вслед за Питером Пэном в Страну, которой нет. В волшебном мире фей и русалок, индейцев и пиратов их ждут невероятные приключения, сражения и опасности. Режиссер Борис Константинов по-новому расставляет акценты в известной сказке Барри. Спектакль называется «Питер Пэн и Венди», но третьим главным героем становится Мама, которая всегда ждет своих детей и оставляет для них окно открытым в любую погоду. Ведь именно материнская любовь и поддержка дает детям крылья.

В эффектной постановке использованы самые разные виды кукол – тростевые и планшетные, маски и тантамарески, а живой оркестр исполняет пиратские гимны и атмосферные ирландские баллады.

Театр приглашает детей и взрослых в страну «понарошку», в мир воображения, где можно придумать что угодно и стать кем захочешь. Автор пьесы и режиссер: Борис Константинов, лауреат «Золотой Маски», главный режиссер Театра кукол имени Образцова.