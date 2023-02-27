Политолог Глеб Павловский умер в возрасте 71 года

Из жизни ушел известный российский политолог Глеб Павловский.

В последнее время публицист тяжело болел, пишет «Интерфакс». Ему был 71 год.

Глеб Павловский является основателем созданного в середине 90-х «Фонда эффективной политики», который занимался проведением избирательных кампаний и разрабатывал в том числе президентскую кампанию Владимира Путина в 2000-м.

До 2011 года политолог сотрудничал с Администрацией президента, затем перешел на сторону оппозиции.

В 2008 году Павловский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в РФ.