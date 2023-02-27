AmRest продаст российские точки KFC компании «Смарт Сервис» за €100 млн

Польская компания AmRest намерена выручить минимум €100 млн от продажи свыше 200 ресторанов KFC в РФ. AmRest владела российскими точками американской сети по франшизе.

«На сегодняшний день и в соответствии с условиями договора купли-продажи AmRest рассчитывает получить от продажи бизнеса не менее €100 млн», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

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В субботу, 25 февраля, AmRest расторгла договор купли-продажи, заключенный с ООО «Альмира» в начале декабря, в пользу предприятия «Смарт Сервис», которому переходит право на франшизу KFC в России, а также на 70 собственных ресторанов американской Yum! Brands.

Договор со «Смарт Сервис» заключен на тех же условиях, что с «Альмирой», отмечается в пресс-релизе, он подлежит одобрению российскими антимонопольными органами.

Ранее ФАС России согласовала приобретение компанией «Альмира» 214 франчайзинговых ресторанов KFC, принадлежащих AmRest.

В марте прошлого года Yum! Brands заявила о приостановке работы ресторанов KFC в России. Позже компания проинформировала о заключении договора по продаже российского бизнеса KFC локальному франчайзинговому оператору «Смарт сервис». В ноябре 2022 года ФАС удовлетворила ходатайство ООО «Смарт сервис лтд» о покупке российского подразделения KFC. По условиям сделки, компании передадут в собственность 70 ресторанов, также она станет франчайзером более чем для тысячи партнерских ресторанов, которые продолжат работу под брендом Rostic’s.