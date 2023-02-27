Правкомиссия одобрила выкуп «Яндексом» доли Uber в совместной компании — источник

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по выкупу «Яндексом» доли Uber в их совместном предприятии — голландской компании MLU B.V. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к подкомиссии.

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По словам собеседника журналистов, дисконт при сделке составляет не менее 50% по отношению к оценке стоимости активов.

«Де-факто эта сделка согласована уже, — сообщил источник. — Сделка там хорошая, условия супер по Uber <…> Дисконт там не меньше 50% по отношению к оценке стоимости».

Подкомиссия по иностранным инвестициям приняла это решение на прошлой неделе, добавил собеседник информагентств.

MLU B.V. была создана в феврале 2018 года на основе соглашения между Uber и «Яндекс.Такси». Инвестиции российской стороны составили 100 млн долларов, Uber — 225 млн. Компания зарегистрирована в Нидерландах и владеет бизнесами по перевозке пассажиров под брендом «Яндекс» — «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв» — в РФ, СНГ и ряде стран дальнего зарубежья. В настоящее время доля Uber в ней составляет 29%, «Яндекса» — 71%, после закрытия сделки составит 100%.

Ранее, в начале месяца, РБК со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» договорилась о выкупе доли в совместном предприятии приблизительно за 925 млн долларов.