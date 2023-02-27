Промышленность Москвы успешно преодолела санкционное давление — эксперт

Промышленники Москвы сумели приспособиться к работе в условиях санкций, найти новые рынки сбыта и наладить выпуск товаров на замену зарубежным аналогам. Важную поддержку в этом процессе оказало правительство столицы. При этом для дальнейшего роста необходимо сохранить инвестиции в научные исследования, инновации, технологические процессы и развитие инфраструктуры. Такое мнение высказали 27 февраля эксперты, комментируя итоги 2022 года, опубликованные официальной статистикой.

Напомним, в том числе, обрабатывающая промышленность за прошлый год нарастила объемы производства на 10,2% (к 2021 году), объем строительных работ вырос на 13,4%, а выручка московских IT-компаний — на 17,5%.

«В прошлом году, несмотря на санкционное давление, столичные предприятия сумели быстро выстроить новые технологические процессы, открыли альтернативные рынки сбыта продукции, локализовали выпуск наиболее востребованных товаров», — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В том числе, машиностроители нарастили объем производства почти на 50% (к 2021 году), отметил он. «В машиностроении занято около 200 столичных предприятий, на которых трудятся более 19 тыс. человек. Они производят лифты, конвейеры, станки, системы вентиляции и другие промышленные установки», — добавил вице-мэр.

Статистические итоги прошлого года показывают, что долгосрочная политика московских властей, ориентированная на развитие высокотехнологичных отраслей производства с высокой добавленной стоимостью, начала приносить ощутимые результаты, полагает президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. Он напоминает, что в последние годы в столице активно развивается промышленность нового поколения: использующая современные технологии, экологичная, требующая высококвалифицированного персонала. «С последним в Москве проблем нет, поскольку усилиями властей была возрождена система среднего профессионального образования, использующая самые передовые программы и пользующаяся высокой популярностью у юных москвичей. Рабочие профессии в городе вновь стали престижными, что позволяет реализовывать инновационные проекты любой сложности», — отмечает Владимир Платонов. А действующий с 2015 года закон «О промышленной политике города Москвы» вместе с комплексом нормативных актов позволяет промышленникам получать ощутимые налоговые и арендные льготы, использовать удобные кредитные инструменты для постоянного обновления производственных линий и переподготовки персонала. «Особенно это касается сотен предприятий, являющихся резидентами системы городских промышленных и технологических парков и технополисов, специально ориентированных на развитие производственных сегментов экономики города», — говорит глава МТПП.

Согласно последним отчетам Росстата, обрабатывающая промышленность, строительство и IT входят в «тройку» самых растущих отраслей экономики Москвы, обращает внимание член «Деловой России», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко. По его мнению, это важный признак того, что московские производители сумели приспособиться к условиям санкционного давления и выстроить новые технологические процессы, открыть альтернативные рынки сбыта продукции, локализовать выпуск наиболее востребованных товаров. «Такие стратегии как быстрая адаптация к изменениям на рынке, расширение рынков сбыта и локализация выпуска наиболее востребованных товаров являются важными компонентами успешной работы бизнеса в условиях экономических кризисов. Это помогает компаниям сохранять свои позиции на рынке и укрепляться, несмотря на внешние трудности», — отмечает Алексей Улитенко.

По его оценке, для дальнейшего развития отраслей необходимо продолжать инвестировать в научные исследования, инновации, технологические процессы и развитие инфраструктуры. При этом необходимо также учитывать потенциальные риски, такие как конкуренция и регулятивные ограничения, которые могут влиять на развитие этих отраслей в будущем, резюмирует эксперт.