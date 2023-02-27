Путин подписал закон о дисконте к цене Brent в расчете НДПИ и налоговом вычете для «Газпром нефти»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит ряд изменений в схему налогообложения нефтяной отрасли.

Документ опубликован на портале правовой информации. В нем говорится об ограничении дисконта российского экспортного сорта нефти Urals к цене европейского эталона Brent, а также о налоговом вычете для компании «Газпром нефть».

В соответствии с новой нормой, с 1 апреля 2023 года НДПИ и НДД будут рассчитываться исходя из цены нефти сорта Brent с определенным дисконтом. В случае, если в апреле дисконт на Urals будет превышать $34 от средней цены Brent, НДПИ и НДД будут рассчитываться исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34 от нефти Brent; в мае при налогообложении стоимость Urals будет рассчитываться с учетом дисконта в $31 от Brent, в июне — в $28, а с июля — $25.

Как ранее писал «Эксперт», это даст возможность пополнить бюджет, по разным оценкам, на 500‒600 млрд руб. в текущем году — и в то же время отложит вопрос о прозрачном индикаторе цен на Urals.

Также подписанный главой государства закон устанавливает параметры предоставления «Газпром нефти» до 31 марта 2029 года налогового вычета по НДПИ в размере 1,1 млрд руб. ежемесячно (79,2 млрд руб. за весь период), с возвратом в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 года.

Налог на добычу полезных ископаемых — ключевой для российского бюджета, в 2021 году сборы только от НДПИ на нефть составили 6,2 трлн руб.