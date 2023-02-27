Reuters: «Лукойл» продаст долю в месторождении в Гане

«Лукойл» ведет переговоры с индийскими нефтяными компаниями о продаже своей доли в месторождении Pecan на шельфе Ганы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, такая тема поднималась в беседах представителей российской компании с партнерами в ходе международной конференции India Energy Week 2023.

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«Российский "Лукойл" ведет переговоры с индийскими компаниями о продаже своей доли в месторождении Pecan в Гане, — пишет агентство. — "Лукойл" владеет 38%».

По данным Reuters, в числе собеседников «Лукойла» присутствовала ONGC Videsh — инвестиционное подразделение крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation.

Продажа доли, отмечает агентство, может помочь выйти из тупика, в котором оказался проект по разработке месторождения. Ранее сообщалось, что оператор проекта — норвежская Aker Energy (владеет 50% долей участия в глубоководном блоке Deepwater Tano/Cape Three Point в Гане, который включает месторождение Pecan) решила отложить представление властям страны подготовленного плана его разработки из-за связанных с участием «Лукойла» санкционных рисков.

Помимо Aker Energy (контролируется холдингом Aker ASA) и «Лукойла», доля которого составляет 38%, в проекте участвуют также частная нефтеторговая компания из Ганы Fueltrade Limited (2%) и государственная Национальная нефтяная корпорация Ганы (10%).

«Лукойл» вошел в проект Deepwater Tano/Cape Three Points (DWT/CTP) на шельфе Ганы в марте 2014 года. Глубоководный блок Тано площадью более 2 тыс. кв. км расположен в Гвинейском заливе в 80 км от побережья. На блоке было открыто семь месторождений: пять нефтяных и два газовых. Pecan — крупнейшее из них и одно из самых глубоководных месторождений в мире (глубина — 2,6 тыс. м). Его общие запасы оцениваются в 334 млн баррелей нефти. Ожидается, что добыча на месторождении продлится более 25 лет. Общий объем инвестиций оценивался в 4,4 млрд долларов. Aker Energy присоединилась к проекту в 2018 году, выкупив долю у американской Hess Corporation.

«Лукойл», как указано на сайте компании, ведет разведку и добычу углеводородов в 14 странах мира. Помимо Ганы, на африканском континенте компания присутствует в Египте, Камеруне, Нигерии и Республике Конго.