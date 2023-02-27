«Росатом» приступил к тестированию универсальных российских ПК «Бобер» на процессоре «Байкал»

Специалисты «Росэнергоатома» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») начали тестировать персональные компьютеры «Бобер». В дальнейшем компания планирует внедрить эти устройства в свою инфраструктуру.

«Концерн... закупил первую партию отечественных персональных компьютеров "Бобер" на базе процессора "Байкал" и проводит подготовку к внедрению их в инфраструктуру генерирующей компании», — говорится в пресс-релизе компании. Уточняется, что в работе принимают участие эксперты АО «Гринатом» (IT-интегратор «Росатома»), которые проверяют корректность функционирования отраслевых централизованных систем госкорпорации на новых компьютерах и выявляют несоответствия.

По словам директора департамента управления IТ-проектами и интеграцией «Росэнергоатома» Олега Шальнова, решение является для концерна знаковым. «Переход на отечественные процессоры — это важный шаг для обеспечения должного уровня технологической независимости в таких чувствительных стратегических сферах, как атомная отрасль», — подчеркнул он.

«Бобер» — универсальный российский ПК в компактном корпусе, разработанный компанией Delta Computers на базе процессора «Байкал-М». В качестве операционной системы на компьютерах используется Astra Linux Special Edition «Новороссийск».