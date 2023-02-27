Россия нарастила экспорт угля в Китай более чем в три раза с начала 2023 года

Объем провозимого через пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия российского угля менее чем за полтора месяца с начала текущего года увеличился на 214% по сравнению с тем же периодом 2022-го.

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Такие данные приводит генконсульство РФ в Харбине (провинция Хэйлунцзян).

«За первые 40 дней 2023 года через смешанный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия в Китай экспортировано более 6200 вагонов с углем, общий объем которых превысил 438 тысяч тонн, что на 214% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Уточняется, что уголь из РФ используется для производства электричества и тепла в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, а также в восточной части автономного района Внутренняя Монголия.