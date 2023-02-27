Россия обходит санкции восточным маршрутом

Коллективный Запад отметил годовщину с начала СВО десятым, юбилейным пакетом ограничительных мер. Санкционные списки пополнились новыми фамилиями российских граждан, названиями компаний и банков. Расширились перечни товаров, которые теперь в Россию нельзя Европы ввозить и в нее завозить.

На таком фоне возникает вопрос: не собьют ли решения Брюсселя и Вашингтона нашу экономику с пути? Эксперты полагают, что в целом российский бизнес уже нашел немало новых ориентиров, позволяющих придерживаться заданного курса.

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Перспективы на санкционном фоне

«С введением 10-го пакета санкций, общий прямой экспорт в Россию из стран ЕС сократится на 49%, экспорт из России в страны ЕС на 58%. Стоит отметить, что отечественные компании, не дожидаясь ограничительных мер, основные заказы товаров и услуг уже размещают в дружественных странах», — отметил в комментарии «Эксперту» доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

«В е-commerce начала расти доля товаров из ближнего зарубежья. С февраля 2022 года в поставках селлеров происходит существенный поворот в направлении блока ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении). Поставки в Россию товаров из стран бывшего СССР на фоне нового ужесточения санкций будут расти. Роль крупнейших поставщиков сохранится за Белоруссией и Казахстаном. При этом поставки из ЕАЭС полностью не заместят доли товаров из Китая, Турции и ряда других стран дальнего зарубежья, которая в настоящее время преобладает», — добавила сооснователь и исполнительный директор компании Lemon.online Марина Кашина.

В беседе с корреспондентом «Эксперта» она обратила внимание, что на фоне санкций наибольшие перспективы открываются перед импортерами, которые смогут оперативно наладить поставки из Азии в Россию товаров высокого спроса — электронных гаджетов, инструментов и автомобильных запчастей. Собственно, курс на Восток Россия обозначила уже год как, а резидент в своем недавнем послании Федеральному Собранию его подтвердил. Так что России нужно активнее прокладывать пути в восточном направлении.

«Для нашей страны особенно важны новые логистические маршруты, которые необходимо прорабатывать. Это выход на Индию через территорию Ирана, выход на Китай, Пакистан и Индию через территории других государств Центральной Азии», — подчеркнул Хаджимурад Белхароев.

До техсуверенитета еще далеко

Но обязательно ли все возить? Может, какие-то позиции Россия сможет обеспечить сама? Все-таки идея импортозамещения в нашей стране витает уже не первый год, а в 2022-м так и вовсе развилась в цель — достижение технологического суверенитета. Однако от идеи до достижения целей зачастую нужно сделать не один шаг. Определенных успехов в замене импортного на отечественное пока удалось достичь только по некоторым потребительским товарам.

«Вполне успешно идет импортозамещение товаров массового потребления — одежды, обуви, некоторых БАДов, кормов для животных. Российские поставщики открывают собственное производство или налаживают поставки от новых производителей, объем заявок на финансирование под эти цели растет», — рассказала Марина Кашина.

Однако данные примеры пока немногочисленны. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, проблема в том, что наша страна в большей степени экспортирует сырье, тогда как многие промышленные товары мы если и не закупаем, а производим сами, то для их выпуска все равно требуются импортные комплектующие, сырье, агрегаты и прочее. Можно даже по отраслям определить степень зависимости от импорта. Такая информация есть в прямом доступе, причем это данные Минэкономразвития.

«Сложно будет быстро заместить производство железнодорожного транспорта, самолетов, грузовиков или обычных автомобилей, так как в этих секторах доля импорта составляет не менее 50%. Но найти партнеров в дружественных странах возможно, перейти на их технологии и проекты также. Хотя на это потребуется время, пересмотр процессов», — указал аналитик «Эксперту».

Впрочем, примеры «непростых» процессов есть не только в таких технологических отраслях как машиностроение или выпуск своей электроники и бытовой техники. Как ни странно, серьезная зависимость от импорта на сегодняшний день существует и в АПК. «Например, для сбора рекордных урожаев зерна нашей стране требуется посевной материал из-за рубежа, где по заказу российских компаний разрабатываются нужные сорта пшеницы, ячменя и так далее. Это селекционная работа, крайне затратная», — пояснил Артем Деев.

«Так что можно сказать, что любые ограничения, которые могут привести к резкому падению поставок технологий и оборудования для выпуска сложных товаров, уже негативно скажутся на развитии нашей экономики. Но стоит надеяться, что эти процессы наше правительство сможет наладить с другими странами – Китаем, Индией, Турцией, Таиландом и так далее. И не будет существенных проблем ни с параллельным импортом, ни с поставками критически необходимого импорта для отраслей экономики РФ», — резюмировал аналитик.

Есть над чем работать, есть куда идти

Впрочем, по мнению Хаджимурада Белхароева, Россия не будет вечно смотреть в сторону тех, кто может «подкинуть» технологии и комплектующие. Тем более, что «перебиться» чужими поставками можно было бы лишьв краткосрочной перспективе. По словам эксперта, ожидать, что в ближайшем будущем ограничительные меры снимут, не стоит: противостояние будет только нарастать. Поэтому бизнесу, наряду с параллельным импортом, необходимо наладить производство товаров и услуг в нашей стране, используя наработки отечественной науки.

«В первую очередь, у нас имеется возможность наладить производство товаров и услуг, которые были в государстве. Речь идет об автомобильной и сельскохозяйственной спецтехнике, оптике, электронике, оборудовании для нефтегазовой сферы, товарах легкой промышленности», — предположил Хаджимурад Белхароев. При этом он посетовал, что многие отрасли, к сожалению, находятся в весьма запущенном состоянии: машиностроение и станкостроение, микроэлектроника, телекоммуникации. А при распаде СССР особенно тяжелый урон был нанесен отечественной фармацевтике.

Впрочем, эксперты неоднократно отмечали, что импортозамещающие процессы в той же фарме уже начались. Однако это игра «в долгую», при которой мало обеспечить производственные площади и даже оборудование. Нужны собственные разработки по препаратам, а исследования занимают немало времени. При этом стоит развивать не только импортозамещающие направления, но и экспорт, ведь России еще есть что и кому продавать. И речь идет отнюдь не об углеводородах. Их эра рано или поздно закончится. Но не эра продовольствия.

«Основным экспортным товаром из нашей страны наравне с углеводородным сырьем, является поставка зерновых, что само по себе относится к гуманитарной сфере. На базе этих поставок, необходимо прорабатывать с дружественными странами вопросы взаимодействия в других сферах. Учитывая, что Россия — единственная в мире страна, которая имеет сельскохозяйственные ресурсы для производства продовольствия и сельхозсырья, необходимо заранее подготовить инфраструктуру агропромышленного комплекса. Ведь ежегодный рост экспорта продовольствия, это очевидный факт», — заключил Хаджимурад Белхароев.