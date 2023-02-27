Сирия: нужна гуманитарная пауза

Землетрясение в Сирии усугубило трудности и страдания населения этой страны, еще не преодолевшей последствия вооруженных столкновений с бандформированиями «исламского государства» и многолетней изматывающей санкционной практики Запада.

От стихийного бедствия погибло более двух тысяч человек, и это еще далеко не окончательные данные. Ущерб объектам экономики, инфраструктуре, жилищному фонду, по оценкам, превышает 1 млрд долларов.

К сожалению, общепринятые нормы сочувствия и оказания экстренной помощи гуманитарного характера не в полной мере относятся к Сирии.

США, страны Запада не идут на снятие санкций против САР. Конечно, с учетом широкой критики такой позиции, Вашингтон вынужден маневрировать — обещают гуманитарные «изъятия» из санкционных списков для определенной категории поставок, да и то на ограниченное время — 6 месяцев.

Даже в такой период Запад не прекращает свою политизированную активность в отношении порядка доставки в страну гуманитарных грузов. Подчеркнутое игнорирование правительства в Дамаске при пересечении границы суверенного государства, похоже, больше интересует Вашингтон, чем другие аспекты оказания гуманитарной помощи.

10 февраля 2023 года правительство Сирии объявило пострадавшие районы в Латакии, Алеппо, Хаме и Идлибе районами стихийных бедствий, учрежден Фонд для восстановления и финансирования мер реагирования на чрезвычайные ситуации.

11 февраля президент Башар Асад и первая леди Асма Асад посетили Алеппо и Латакии, чтобы встретиться с жителями, пострадавшими от землетрясения. Во время визита президент заявил, что спасательным работам мешают санкции западных стран.

Как стало известно, под санкции и в нынешних условиях по-прежнему подпадает, например, строительная техника, без которой невозможно разобрать завалы.

В начале февраля в интервью телеканалу «Скай Ньюз» советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан призвала Европейский союз и Соединенные Штаты снять санкции в отношении Сирии, которые приводят к тому, что становится невозможным ведение масштабных спасательных работ. В результате гибнут люди. Министр иностранных дел Фейсал Микдад заявил ливанской телекомпании «Аль-Маядин», что европейские страны должны как можно скорее направить гуманитарную помощь, не используя санкции в качестве предлога для уклонения от участия в гуманитарных усилиях.

Некоторые обнадеживающие моменты, как будто бы, намечаются. Так, 8 февраля 2023 года Европейская комиссия положительно отреагировала на некоторые конкретные обращения сирийского правительства о гуманитарной помощи. Ряд экспертов восприняли это как свидетельство того, что Евросоюз начинает задумываться о взаимодействии с сирийскими правительственными инстанциями в создавшихся условиях, сигнализируя о том, что он может быть готов так или иначе работать с сирийским правительством. В СМИ арабских стран придали большое значение сообщению о том, что 14 февраля в Бейруте приземлился самолет с гуманитарной помощью ЕС, предназначенной для передачи Сирии.

Наибольшая помощь Сирии поступает из России. Это делают гуманитарные организации, МЧС, Министерство обороны, представители регионов. Чечня и Ингушетия отправили гуманитарные грузы в Сирию: палатки, спальные мешки, тёплую одежду, продукты питания.

Россияне стремятся оказать содействие и через сирийское посольство в Москве. Доставленная таким образом помощь уже превышает 200 тонн.

ООН призвал к оказанию помощи САР. Спецпосланник ООН Гейр Педерсен на заседании целевой гуманитарной группы по Сирии, которая содействует доставке помощи в разрушенную войной страну, отметил, что его «поразило единство участников этого заседания, представлявших самые разные государства», в отношении их готовности помогать сирийскому народу. Но в практическом плане по-прежнему перелома не происходит. Символично, что, отвечая на вопрос о том, не пора ли отменить санкции в отношении Сирии, чтобы помощь могла как можно скорее добраться до нуждающихся, Петерсен фактически ушел от ответа, сославшись на то, что этот вопрос «является предметом дискуссий с представителями США и Европейского союза».

Многие обращают внимание на «двойные стандарты» в отношении двух пострадавших от землетрясения стран — Турции и Сирии.

В Турцию идет масштабная помощь из самых разных регионов и стран мира, а в Сирии она значительно меньше по размерам и по-прежнему страдает от политизированности этого вопроса.

Как представляется, международное содружество должно обеспечить предоставление Сирии статуса территории, требующей получения гуманитарной помощи без каких-либо политических условий и изъятий. Российская Федерация, как постоянный член ООН, будет добиваться именно такого развития ситуации.

Автор примет участие в XII Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Новый Ближний Восток и кризис безопасности в Европе: эффекты взаимного влияния», которая пройдет с 28 февраля по 1 марта