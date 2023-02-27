Склонность россиян к сбережению стала рекордной за последние два года

В феврале инфляционные ожидания населения на год вперед возросли до 12,2% после трех месяцев снижения. Кроме того, до 56%, увеличилась доля опрошенных россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров. Этот показатель поднялся до максимума с марта 2021 года, следует из комментария Банка России.

Статья по теме: Такой инфляции в России еще не было

«Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, в феврале увеличилась до 55,9% (+1% к январю). Повышательный тренд этого показателя сохраняется с октября 2022 г., а его текущее значение – максимальное с марта 2021 года. В феврале увеличилась доля респондентов, считающих, что сбережения лучше хранить в наличной форме. Она возросла до 34% (+4% к январю), вернувшись к значению декабря 2022 года», — сообщили в ЦБ со ссылкой на данные опроса ООО «инФОМ».

Инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев составили 12,2% (+0,6% к январю, при среднем значении в 2017–2019 годах 9,6%). Наблюдаемая гражданами годовая инфляция в феврале почти не изменилась и сохранилась на уровне 15% (+0,1% к январю).

При этом Индекс потребительских настроений в феврале вырос на 0,8 пункта, до 102,2 пункта, обновив максимум с мая 2018 года. Улучшились также оценки перспектив личного материального положения и изменения экономических условий в стране. Индекс ожиданий, который объединяет эти показатели, подрос на 0,1 пункта, до 111,3 пункта.

Ценовые ожидания предприятий — участников мониторинга ЦБ продолжили уменьшаться второй месяц подряд, но остались на повышенном уровне. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста отпускных цен в ближайшие три месяца составил 4,5% в годовом выражении. Прогноз аналитиков по инфляции на конец 2023 года составил 6% (+0,2% к декабрю, в январе опрос не проводился).

