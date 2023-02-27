Средства ФНБ начнут работать полноценно

Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения на инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, в 2023 году разрешается финансирование за счет средств Фонда самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также совершение инвестиций вне зависимости от размера средств фонда.

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Ранее в Бюджетном кодексе были ограничения по инвестированию средств ФНБ. Большинство инвестиций нельзя было производить до достижения ликвидной частью ФНБ пороговых значений (7% и 10% ВВП). Теперь же, пишет ТАСС, средства ФНБ могут размещаться в иностранную валюту и следующие виды финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Банке России, в том числе в драгоценных металлах.

Также средства ФНБ могут быть инвестированы в государственные ценные бумаги РФ, акции и облигации российских эмитентов, финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных российским правительством, а также депозиты в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

И взлетим, и поплаваем

Вопрос об инвестировании в ряд проектов за счет средств Фонда национального благосостояния в последние месяцы становился все более насущным. Достаточно вспомнить совещание с членами правительства в январе. Оно, в частности, запомнилось тем, что у президента возникли претензии к вице-премьеру и главе Минпрома Денису Мантурову по поводу сроков заключения контрактов с предприятиями авиапрома. На их заключение был дан месяц.

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И тогда же вице-премьер сообщил, что в 2023 году на программу импортозамещения в авиапроме предусмотрено 175 млрд рублей. источником которых должен стать именно ФНБ. Он рассказал, что в конце прошлого года Минпром внес в правительство паспорт инвестпроекта по лизингу воздушных судов. В 2023—2025 годах запланированы поставки «Аэрофлоту» 63 самолётов, имея в виду 34 импортозамещённых «Суперджета», 18 МС-21 и одиннадцать Ту-214.

Учитывая стратегическое значение проекта, подчеркнул на совещании Денис Мантуров, принято решение финансировать его из ФНБ по льготной ставке 1,5% и без избыточных требований к окупаемости.

Аналогичную схему он предложил реализовать и по программе льготного лизинга водного транспорта: займы из ФНБ под 1,5 процента годовых и смягчение требований по прибыльности.

Средствам ФНБ дали дорогу

Инвестиции, добавляет Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS, пойдут в ЖКХ, железнодорожное и автодорожное строительство. На 1,7 трлн увеличивается финансирование из средств ФНБ на инфраструктурные проекты, и на 0,5 трлн рублей — на антикризисные инвестиции, доводя сумму до 4,25 трлн рублей. Ранее, как напоминает эксперт, эта сумма составляла 2,5 трлн рублей.

В инфраструктурные проекты входят развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, строительство автомобильной дороги М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань», строительство автомобильной дороги «Казань — Екатеринбург» на участке Дюртюли — Ачит, строительство автомобильной дороги М-11 «Нева» — этап 3 на участке км 149-км 208 (обход Твери).

Также в этот список входит программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. «Мне представляется, разрешение на инвестирование денег ФНБ — это правильное решение. Логистика важна для бизнеса, ЖКХ давно необходима перестройка. Плюс новые рабочие места. Деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом», — говорит Станислав Бовт.

Разворот к собственной экономике

Вообще Фонд национального благосостояния играл важную стабилизирующую роль, аккумулируя дополнительные незапланированные доходы для последующего использования, напоминает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Это касалось таких целей, как софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, или покрытия дефицита федерального бюджета. По сути, это антикризисный источник средств, когда они недоступны на внешних, или внутреннем рынках. Сегодняшнюю ситуацию в экономики вполне можно назвать подходящей по всем требованиям для использования средств ФНБ.

В прежние годы ФНБ в значительной степени обеспечивал интересы других экономик, так как валютные ресурсы инвестировались в долговые инструменты, номинированные в соответствующих валютах, отмечает эксперт. Правительство долгое время не решалось вкладывать средства ФНБ в экономику России. В конце 2021 года порог инвестирования был даже повышен до 10% ВВП. Сегодня планируется вкладывать средства вне зависимости от размера ликвидной части Фонда и не только в ОФЗ или акции компаний.

Фактически, поясняет Андрей Кочетков, речь идёт о прямом финансировании проектов, которые должны быть самоокупаемыми, а размещённые таким образом средства будут работать на собственную экономику, а не обеспечивать устойчивость других долговых рынков. То есть это проактивная работа по повышению устойчивости экономической системы, а через неё и финансовой.

«Можно вспомнить, что ещё десятилетие назад до половины российского продовольственного рынка занимал импорт, а сегодня РФ уже сама является лидирующим поставщиком по ряду продовольственных названий. Тем самым актуальность финансовой подушки безопасности для покрытия продовольственных поставок отпала. Новый подход к использованию ФНБ должен привести к схожему результату», — полагает Андрей Кочетков.