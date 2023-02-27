ЦБ назвал максимальную ставку по рублевым депозитам

По итогам второй декады февраля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 7,93%. Она не изменилась по сравнению с первой декадой февраля, а за месяц снизилась на 0,1%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ. Кроме того, регулятор направил в кредитные организации рекомендацию не вводить клиентов в заблуждение рекламой максимальных ставок и раскрывать все условия, от которых зависит доходность накопительных счетов.

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«Результаты мониторинга в феврале 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада февраля — 7,93%; II декада февраля — 7,93%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,91% (не изменилась); от 91 до 180 дней — 6,77% (не изменилась); от 181 дня до 1 года — 7,14% (+0,37%); на срок свыше 1 года — 7,88% (не изменилась).

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Банк России совместно с ФАС выпустил рекомендацию кредитным организациям, в которой призывает «более прозрачно раскрывать условия, от которых зависит доходность накопительного счета», а не только максимально возможную ставку. Эту информацию регулятор предписал указывать в том же месте и тем же шрифтом, что и максимально возможную ставку, — как на сайте банка, так и в любых материалах, предназначенных для клиентов.



