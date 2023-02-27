Глава Союза военнослужащих бундесвера сообщил, что к бою готовы менее трети танков Leopard

На данный момент использовать в боевых действиях можно лишь 30% танков Leopard из примерно 300 этих машин, находящихся в распоряжении Вооруженных сил ФРГ.

Как сообщил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер, Берлин намерен заказать замену 18 танков Leopard 2, которые были обещаны Украине, передает «РИА Новости».

Вюстнер констатировал, что сейчас ВС Германии не являются полностью боеспособными, и отметил, что они не были таковым уже в начале российской спецоперации. Он признал, что из-за помощи Киеву возникли «дополнительные пробелы», и выразил сомнения в том, что ФРГ сможет выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года.

По мнению главы Союза военнослужащих бундесвера, конфликт на Украине не закончится в этом году; Западу необходимо «стратегически настроиться на десятилетие угроз», отметил Андре Вюстнер.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что делать какие-либо предположения относительно сроков разрешения ситуации на Украине — все равно что «смотреть в хрустальный шар». По его словам, конфликт «может продлиться по меньшей мере два-три года... или может завершиться в ближайшие месяцы». Глава ведомства также заявил, что предстоящие недели будут играть крайне важную роль для Киева.