В Госдуму внесен законопроект о повышении порога страхования средств в НПФ с 1,4 до 2,8 млн рублей

Группа депутатов во главе с председателем комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение палаты законопроект об увеличении порога гарантированного возмещения накоплений граждан, которые находятся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

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«Повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 млн рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — В свою очередь, развитие [негосударственного пенсионного обеспечения] позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики».

По словам авторов проекта, документ подготовлен для реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию. В нем глава государства назвал долгосрочные сбережения граждан важным источником инвестиционных ресурсов и призвал стимулировать привлечение их в экономику.

«При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления, — подчеркнул Владимир Путин. — Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Напомню, такие вклады граждан в объеме 1,4 млн рублей застрахованы государством, их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму — до 2,8 млн рублей».

Система страхования сбережений граждан, находящихся под управлением НПФ, начала функционировать с 1 января 2023 года в соответствии с законом, принятым в прошлом декабре. Она действует по аналогии с механизмом страхования банковских вкладов. Гарантийными случаями являются аннулирование лицензии (за исключением добровольного) или банкротство НПФ. На этапе накопления участникам гарантируется сохранность уплаченных взносов и дохода от их размещения, но не более 1,4 млн рублей. На этапе выплат гарантируется выплата пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. Страховое возмещение выплачивается из средств фонда, формируемого ежегодными гарантийными взносами НПФ, под управлением Агентства по страхованию вкладов.

На конец 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 млн, отмечают авторы проекта.

В случае принятия закона поправки вступят в силу со дня официального опубликования.