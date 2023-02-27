Владимир Ефимов: почти на 30% выросло производство микроэлектроники в Москве в 2022 году

Производство элементов электронной аппаратуры и печатных плат в прошлом году в Москве выросло на 27,8%. В свою очередь, объем отгрузки этой продукции в денежном выражении превысил 40 млрд рублей. Об этом сообщил 27 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Микроэлектроникой в городе занимаются 48 предприятий, на них трудятся более 10 тысяч человек. Созданные столичными производителями технологии стали неотъемлемой частью работы ряда отраслей: промышленности, транспорта, связи. Так, по итогам 2022-го в Москве выпущено на 27,8% больше элементов электронной аппаратуры и печатных плат, чем годом ранее», — сказал Владимир Ефимов.

Кроме того, объем отгрузки этих компонентов в прошлом году вырос на 22,8% и в денежном выражении превысил 40,1 млрд рублей, добавил вице-мэр.

Территориально московские предприятия микроэлектроники расположены в Зеленограде. «Там размещены передовые представители отрасли, а также четыре площадки особой экономической зоны Москвы. Статус ее резидента имеют более 30 компаний в сфере электроники», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Глава департамента подчеркнул, что благодаря статусу они получают значительные налоговые льготы. В том числе, резиденты технополиса освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них снижена до 2%.

Как подчеркнули в мэрии Москвы, город делает акцент на развитии производства в критически важных отраслях, в том числе в сфере микроэлектроники. Один из инструментов для этого — промышленные кластеры. Так, в прошлом году в объединенный кластер фотоники вошло 40 городских предприятий. Напомним, фотоника — одно из самых перспективных направлений развития информационных технологий, позволяющее ускорить обработку данных в 50-100 раз.