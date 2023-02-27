Владимир Ефимов: строительство 24 заводов одобрили власти Москвы в 2022 году

Разрешение на строительство 24 производственных объектов выдали власти столицы в 2022 году. Новые предприятия будут работать в разных отраслях промышленности, сообщил 27 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году город выдал разрешения на строительство 24 объектов производственного назначения общей площадью 295,8 тыс. кв. м. В результате в Москве появятся предприятия легкой, автомобилестроительной, машиностроительной, строительной, химической и других отраслей», — сказал Владимир Ефимов.

Некоторые заводы построят в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), в рамках которых столица предоставляет инвесторам землю целевым назначением, в аренду сроком на 5 лет. Таким образом инвестор получает значительные льготы, а город — рабочие места и необходимую ему продукцию.

«Из выданных в 2022 году разрешений на строительство 8 получили инвесторы, которые возводят предприятия в рамках реализации МаИП», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его оценке, общая площадь таких производств превышает 109 тыс. кв. м., где появится выпуск лекарственных средств, мясных изделий, напольного покрытия и строительных товаров. «На производствах будет создано свыше 500 новых рабочих мест», — уточнил Владислав Овчинский.

Добавим, что промышленники, которые планируют создать новое или расширить действуют предприятие, могут подать заявку на инвестиционном портале столицы. Городское агентство управления инвестициями по заданным параметрам найдет и направит подходящие варианты помещений или земельных участков, а также сопроводит проект до момента заключения договора аренды или покупки.

Напомним, как писал ранее «Эксперт», в 2022 году в столице ввели в эксплуатацию 20 новых предприятий общей площадью более 196 тыс. кв. м. Среди них производство кузовных деталей для автомобилей, измерительных приборов, лекарств и другой продукции.