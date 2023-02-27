Власти Камчатки назвали единственную причину подорожания красной икры

Стоимость красной икры в Центральной России могла вырасти из-за снижения ее производства, которое было вызвано плохими подходами рыбы во время путины в прошлом сезоне. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. На масленичной неделе в московских магазинах икра горбуши продавалась по цене более 2 тыс. рублей за 280 граммов (7,7 тыс. рублей за килограмм).

Статья по теме: Экспорт российского лосося в Китай удвоился на фоне снижения вылова

«Сейчас на цену может влиять лишь сниженный объем производства из-за слабых подходов рыбы в минувшую лососевую путину. Это повлияло на спрос, который вырос, а предложений стало меньше. Других причин для роста цены на красную икру мы сейчас не видим», — рассказали в правительстве Камчатки.

В 2023 году вылов красной рыбы на Дальнем Востоке прогнозируется в объеме 511 тыс. тонн. Большая часть улова приходится на Камчатский край – 383 тыс. тонн. За ним идут Сахалинская область (77 тыс. тонн), Хабаровский край (27 тыс. тонн), Магаданская область (16 тыс. тонн), Чукотка (7 тыс. тонн) и Приморье (менее 1 тыс. тонн).

