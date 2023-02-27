Выпускники вузов со степенью бакалавра будут считаться дипломированными специалистами

Дипломы выпускников российских высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании.

Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, передает ТАСС.

Фурсенко отметил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. «То же самое будет и сейчас», — пояснил он, уточнив, что все полученные ранее дипломы останутся действительными.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по ней будет составлять от четырех до шести лет. Глава государства подчеркнул, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то учащимся необходимо предоставлять возможность продолжить образование в магистратуре либо ординатуре. В отдельный уровень профессионального образования следует выделить аспирантуру, которая готовит кадры для научной и преподавательской деятельности, сказал президент.

