Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отменили из-за неполадки в работе стартового комплекса

Запуск американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, запланированный на 27 февраля, был отменен за две минуты до старта.

Об этом сообщается на сайте NASA. Уточняется, что причиной отмены стала неисправность в системе стартового комплекса. В составе экипажа — американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и россиянин Андрей Федяев, для которого этот полет должен стать первым.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди был намечен на 01:45 по времени Восточного побережья США (9:45 мск).

Федяев полетит на Crew Dragon в рамках заключенного между «Роскосмосом» и NASA в 2022 году соглашения о перекрестных полетах, по которому ранее на американском космическом корабле на МКС отправилась россиянка Анна Кикина.