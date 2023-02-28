Рейсы в Пулково были задержаны из-за обнаружения неизвестного объекта

Петербургский аэропорт Пулково утром 28 февраля временно перестал принимать и не отправлять самолеты.

Сообщение о приостановке выполнения всех рейсов появилось в Telegram-канале администрации Санкт-Петербурга. «Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — указывалось в сообщении.

О причинах задержки рейсов официальной информации не поступало. По данным «РИА Новости», небо в районе Пулково закрывали из-за неизвестного объекта, об этом также пишет Telegram-канал 112.

Сейчас все ограничения на полеты сняли.

Сообщается, что из-за сложившейся ситуации было задержано 15 рейсов задерживаются в калининградском аэропорту Храброво (полеты идут через воздушное пространство Ленинградской области).