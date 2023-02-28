Акции дня: бумаги «Татнефти» выросли на фоне цен на топливо

В плюсе торговались акции «Татнефти» по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 28 февраля. В последнюю зимнюю сессию обыкновенные акции подорожали на +3,67% до 327,7 рублей за штуку, а привилегированные на +3,03% до 332,7 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции на фоне высоких цен на «черное золото», а также прогнозов по стоимости топлива. По мнению трейдера Vitol Group, к концу года цены на нефть могут вернуться к трехзначному значению из-за роста потребления и ужесточения рыночных условий. Помимо этого, по данным газеты «КоммерсантЪ», в феврале добыча «черного золота» впервые достигла досанкционного уровня и может превысить показатель февраля 2022 года. По состоянию на 19:46 мск баррель нефти торговался в диапазоне 83,62 долларов (+1,93%).

Индекс Мосбиржи вырос на +0,54% до 2253,16 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,10% до 946,23 пунктов. Российская валюта укреплялась – 74,9 руб. за доллар.