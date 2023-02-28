Падение на прошлой неделе оказалось для индекса Dow Jones Industrial Average максимальным с сентября прошлого года, и эту старейший индекс начинал, находясь уже ниже закрытия декабря. Для него новогоднее медвежье ралли было закончено без всяких оговорок.
S&P 500: медведи выходят из зимней спячки
После худшей для американских акций недели года их вчерашний отскок был ожидаем. Но февраль все равно останется за медведями, как и, судя по целому ряду признаков, стартующий завтра март.
Seth Wenig/AP/TASS
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