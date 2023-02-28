S&P 500: медведи выходят из зимней спячки

Падение на прошлой неделе оказалось для индекса Dow Jones Industrial Average максимальным с сентября прошлого года, и эту старейший индекс начинал, находясь уже ниже закрытия декабря. Для него новогоднее медвежье ралли было закончено без всяких оговорок.

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