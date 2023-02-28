Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: медведи выходят из зимней спячки

Глеб Баранов
28 февраля 2023, 10:49

После худшей для американских акций недели года их вчерашний отскок был ожидаем. Но февраль все равно останется за медведями, как и, судя по целому ряду признаков, стартующий завтра март.

Seth Wenig/AP/TASS