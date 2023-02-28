Риши Сунак и Урсула фон дер Ляйен договорились о Северной Ирландии

Между Великобританией и Евросоюзом стало меньше противоречий. Через шесть лет после референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе и три года после ее выхода из ЕС они сделали, казалось, невозможное. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Виндзоре соглашение по протоколу Северной Ирландии. Отсюда и его название – Виндзорская концепция.
Ольстер (историческое название Северной Ирландии) все три последних года оставался главным препятствием на пути нормализации отношений между Лондоном и Брюсселем. В декабре 2020 года они подписали торговое соглашение, по которому Северная Ирландия осталась в таможенном союзе объединенной Европы. Это позволило не создавать границу между шестью графствами на северо-востоке острова Ирландия, которые входят в состав Соединенного Королевства, и Республикой Ирландия, занимающей львиную долю острова. Однако многочисленные бюрократические преграды все эти три года мешали поставкам многих товаров из Британии в Северную Ирландию.
Новое соглашение подразумевает механизм для устранения противоречий с новыми правилами Евросоюза в отношении торговли. Лондон согласился с главным требованием объединенной Европы – признал главенство Европейского суда (ECJ).
Главным достижением Виндзорской концепции является значительное упрощение и облегчение механизма переправки товаров из Великобритании в Северную Ирландию, что, конечно же, благоприятно скажется на торговле. Товары для Ольстера теперь будут поступать на северо-восток острова по «зеленому коридору» и не проходить таможенную проверку, а товары для ЕС – по «красному коридору». По словам Риши Сунака, протокол устранит главный минус основного торгового соглашения и позволит свободное и быстрое перемещение грузов и товаров по всему Соединенному Королевству.
Соглашение облегчает Лондону синхронизацию системы налогообложения в Северной Ирландии. Например, введение британской ставки налога на добавленную стоимость. Однако Сунаку, естественно, пришлось пойти и на уступки. Лондон, к примеру, согласился на сохранение юрисдикции ECJ над Северной Ирландией. Правда, британцы добились включения в протокол механизма, известного как «тормоз Стормонта». Законодательный орган Северной Ирландии получает право не соглашаться с «несправедливыми» по мнению депутатов европейскими законами. После этого в дело вступает британское правительство, которое может наложить вето на «сомнительные» законы и правила.
Виндзорская концепция стала первым серьезным испытанием Риши Сунака на международной арене. Он считает, что соглашение фактически убирает границу в Ирландском море, отделяющем Ирландию от Британии, и что оно откроет «новую главу в отношениях (Великобритании) с Европейским Союзом». В Брюсселе, конечно, тоже довольны, потому что протокол устранит опасения, что британские товары могут попасть контрабандным путем на континент.
Голосование в Палате общин по новому соглашению о Северной Ирландии состоится, вероятно, на следующей неделе. Его исход очевиден, потому что находящиеся в оппозиции лейбористы уже заявили, что поддержат соглашение. Консерваторы новое соглашение, естественно, тоже поддержали. Бывший секретарь по брекситу Дэвид Дэвис назвал его «очень успешным переговорным успехом», а экс-премьер Тереза Мэй призвала членов парламента проголосовать за протокол. Среди противников соглашения осталась последняя политическая сила – Демократическая юнионистская партия (DUP), выступающая за сохранение Ольстера в составе Соединенного Королевства. Ее лидер Джеффри Дональдсон приветствовал прогресс в переговорах между Лондоном и Брюсселем, но подчеркнул, что его партия пока еще не готова поддержать соглашение.