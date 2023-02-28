Риши Сунак и Урсула фон дер Ляйен договорились о Северной Ирландии

Между Великобританией и Евросоюзом стало меньше противоречий. Через шесть лет после референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе и три года после ее выхода из ЕС они сделали, казалось, невозможное. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Виндзоре соглашение по протоколу Северной Ирландии. Отсюда и его название – Виндзорская концепция.

Ольстер (историческое название Северной Ирландии) все три последних года оставался главным препятствием на пути нормализации отношений между Лондоном и Брюсселем. В декабре 2020 года они подписали торговое соглашение, по которому Северная Ирландия осталась в таможенном союзе объединенной Европы. Это позволило не создавать границу между шестью графствами на северо-востоке острова Ирландия, которые входят в состав Соединенного Королевства, и Республикой Ирландия, занимающей львиную долю острова. Однако многочисленные бюрократические преграды все эти три года мешали поставкам многих товаров из Британии в Северную Ирландию.