Доля нерезидентов в российских ОФЗ упала ниже 10%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 февраля составила 9,9%, снизившись на 1,2% с 1 января и на 9,2% за год. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.
Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало февраля сократился до 1,767 трлн рублей (против 1,978 трлн рублей на начало января) при общем объеме рынка в 17,915 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 32 млрд рублей.
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 10% с сентября 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.