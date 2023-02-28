Доля нерезидентов в российских ОФЗ упала ниже 10%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 февраля составила 9,9%, снизившись на 1,2% с 1 января и на 9,2% за год. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало февраля сократился до 1,767 трлн рублей (против 1,978 трлн рублей на начало января) при общем объеме рынка в 17,915 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 32 млрд рублей.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 10% с сентября 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

