ДСНВ-3 приостановлен

«Предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», — говорится в тексте пояснительной записки к закону о приостановке участия России в ДСНВ-3.

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Закон вступит в силу после официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом.

Что представляет собой ДСНВ-3

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружения был подписан 8 апреля 2010 года между Россией и США. Оно заменило предыдущий вариант Договора от 1991 года.

Через семь лет после вступления в силу документа имеющиеся у сторон и подпадающие под его регулирование средства вооружения не должны были превышать следующих значений: 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ; 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

При этом заявленное в Договоре число в 1550 зарядов не соответствует действительности из-за правил счета ядерных зарядов, привязанных к ядерным бомбардировщикам. В СНВ-3 расчет проводился по принципу «1 к 1», однако баланс фактического количества зарядов, которые может одновременно переносить на себе бомбардировщик, в зависимости от модели, составляет от 12 до 24 единиц. Следовательно, настоящая цифра боевых зарядов, которыми обладает каждая сторон составляет: 2100 для России и 2400 для США.

В этом Договоре, в отличие от его первой итерации 1991 года, сняты ограничения на площадь и число районов боевого дежурства Подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК), известных как комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Сторонам соглашения также позволено определять структуры ядерной триады, то есть носителей воздушного, морского и наземного базирования, и развертывать ракеты наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН).

В 2018 году Россия вернулась к вопросу о необходимости приступить к переговорам по продлению действия Договора о СНВ после 5 февраля 2021 года. Администрация Дональда Трампа утверждала, что соглашение в его текущем виде принято быть не может. Пентагон начал беспокоиться о ядерном потенциале КНР, настаивая на расширении действия Договора и на третьи страны, или на продлении соглашения, но с дополнительными пунктами.

Вернуться к переговорам удалось только в эпоху президентства Джо Байдена. Договор был продлен сроком на 5 лет, до 5 февраля 2026 года, согласно сообщению МИД РФ.

Почему Россия вынуждена приостановить Договор

Претензии к соблюдению режима ограничения стратегических вооружений Соединенными Штатами появились у российской стороны уже достаточно давно. Ранее Владимир Путин заявлял о том, что в то время, как Россия аккуратно выполняет свои обязательства по Договору об СНВ, уничтожая не предусмотренные им боеприпасы, США складируют их и могут быстро вновь поставить на вооружение.

Недавние испытания баллистической ракеты Minuteman III и перспектива ядерных испытаний в будущем говорят о том, что администрация Байдена намерена использовать ядерную угрозу в своих целях. На Западе экспертное мнение уже затрагивает тему возвращения американского стратегического наступательного вооружения в Южную Корею и дальнейшее развертывание его на Тайване. Ранее Белый дом также запустил программу модернизации ядерной триады. 100 миллиард долларов будут направлены на усиление носителей воздушного, морского и наземного базирования.

При этом официальных предложений по возобновлению переговоров по СНВ от США, который должен будет заменить текущее соглашений в 2026 году, не поступало, утверждает замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов. А в конце января 2023 года последовало обвинение в сторону Москвы cо стороны Госдепартамента США, который был «возмущен» блокированием американских инспекций по ДСНВ на стратегические объекты России.

21 февраля в президентском послании Владимир Путин заявил: «В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Но даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то».

«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят ещё и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто», — оценил ситуацию президент.

«При этом — обращаю на это особое внимание — нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают», — подчеркнул он. — «Наши неоднократные заявки об осмотре тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям, и проверить толком мы ничего не можем на той стороне».

«США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести стратегическое поражение России. И что, после этого они как ни в чём не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?, — задал вопрос Владимир Путин, напомнив о своем недавнем Указе о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. — Они и туда собираются сунуть свой нос? И думают, что так просто — мы их туда пускать будем просто так?»

Указав также на то, что «ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции, они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас», — (в то время как эти страны не являются сторонами ДСНВ), президент РФ указал на необходимость учитывать и это обстоятельство.

Приведя еще ряд аргументов, он заявил: «В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях». 28 февраля это решение получило юридическое оформление.

Также президент выразил обеспокоенность тем, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются об испытаниях ядерного оружия, в том числе и новых типов, ссылаясь на истечение срока годности ряда ядерных боеголовок Вашингтона. В связи с эти министерству обороны РФ и «Росатому» было приказано быть готовыми к ответным испытаниям — именно в том случае, если их проведут на Западе.

Особенность американского политической верхушки в том, что она принципиально не хочет признавать интересы безопасности какой-либо другой страны наравне с собственными. Высокомерная политическая культура и психология американской политики не позволяет «стране двух океанов» добровольно изменить подход к своей дипломатии и вернуться к равноправным отношениям.

«Мы видели все ситуацию, как американцы не соблюдали никакие договоренности с нами, размещали в Польше ядерное боеспособное вооружение, не допускали наших наблюдателей на их военные базы. Рано или поздно это (приостановление ДСНВ-3 — прим. ред.) должно было случиться, и это случилось сейчас. Россия может себе позволить в таком случае тоже не соблюдать эти договоренности в одностороннем порядке», — комментирует ситуацию политолог-американист Малек Дудаков.

В официальном заявлении, опубликованном сразу после оглашения послания, МИД России указал, что еще 8 февраля 2023 года в заявлении о ситуации вокруг ДСНВ им была «дана подробная оценка неутешительного состояния дел с реализацией Договора, сложившегося в результате деструктивных действий США в контексте данного соглашения, а также в целом из-за проводимой ими линии на всестороннее ослабление безопасности Российской Федерации и политико-экономическое “удушение” нашей страны».

«Сейчас ситуация хуже, чем в годы «холодной войны». Никаких правил нет, ситуация может развиваться непредсказуемо», — прокомментировал «Эксперту» события в сфере контроля над стратегическими вооружениями Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований, сотрудник МИД СССР (России) с 1982 по 1992 год. Что касается ядерных арсеналов других стран, помимо России и США, то эксперт считает, что вовлечь их сейчас в процесс ограничения вооружений нереально. Он оптимистично оценивает те возможности, которыми может воспользоваться Россия, приостановив свое участие в ДСНВ.

В то же время, судя по президентскому посланию и последовавшим официальным комментариям от МИД РФ и Минобороны, Россия отнюдь не стремится принципиально изменить status quo. В первые часы после оглашения послания МИД опубликовал заявление, согласно которому Россия будет продолжать придерживаться своих обязательств «в пределах жизненного цикла Договора». Договор, напомним, истечет ровно через три года.

Также МИД РФ полагает, что странно требовать от России возобновление мероприятий по Договору, когда киевский режим неоднократно пытался нанести боевой удар по объектам военной инфраструктуры дальнего действия при разведывательно-информационном участии США. В целом подкрепляя послание, заявление внешнеполитического ведомства подробно описывает обстоятельства, приведшие российскую сторону к принятому решению.

Там же МИД указывает на обратимость принятого президентом РФ решения о приостановке ДСНВ-3: «Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности».

«До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», — подчеркивается в заявлении российского Министерства иностранных дел.