Экологическая катастрофа на «Северных потоках»

28 февраля европейское издание Euractiv обратило внимание на не самое очевидное последствие подрыва «Северных потоков» — гибель морских животных. Ученые полагают, что инцидент на газопроводах привел к экологической катастрофе

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Описывая ситуацию с последствиями подрыва трубопроводов, в Euractiv ссылаются на исследование научной организации Research Square, которое было выпущено в форме препринта 10 февраля. По словам ученых, взрывы вызвали «цепную реакцию» в морской среде, которая может подтолкнуть к пропасти исчезновения рыб и морских животных, включая треску и морских свиней.

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Обыкновенная морская свинья — это мелкое китообразное, которое достаточно широко распространено в водах Северного полушария и насчитывает около 700 тыс. особей. Однако их популяция в Балтийском море (генетически и внешне они отличаются от остальных представителей вида) численностью чуть более 500 особей фактически находится под угрозой вымирания.

Обычно морские свиньи в мае-октябре собираются вокруг отмелей Гобургс и Мидсье в шведских территориальных водах, которые расположены примерно в 40 км к востоку от мест инцидентов. Сами взрывы могли убить находящихся в радиусе до 4 км мелких китообразных или лишить слуха тех из них, которые находились в радиусе до 50 км. Ученые подчеркивают, что гибель или травма даже одного из животных балтийского подвида может существенно повлиять на всю их небольшую популяцию.



Президент Датского общества охраны природы Мария Гердинг отметила, что ситуация вызывает серьезное беспокойство за судьбу Балтийского моря. Отчет показывает: взрыв ухудшил состояние морской акватории, которая и без того находится в очень серьезном, критическом состоянии.

Генеральный секретарь датского подразделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Бо Окснебьерг разделяет эту точку зрения. Он также считает, что что ущерб был нанесен токсичными веществами, которые попали в воду. Взрывы и возникшие после них водяные потоки всколыхнули более 250 тыс. тонн отложений загрязненного морского дна. Треске, вероятно, был нанесен существенный урон из-за воздействия токсичных веществ на эндокринную систему рыб в районе Борнхольмской впадины.

К токсичным веществам относится и трибутилолово (TBT/ТБО), которое применяется как компонент красок, препятствующих обрастанию судовых корпусов и технических сооружений (свай, опор и т.д.). Оно тоже долгое время накапливалось на морском дне, которое было взбаламучено взрывами. По словам старшего научного сотрудника Департамента наук об окружающей среде Орхусского университета Ханса Сандерсона, который также руководил работавшей над отчетом группой, ТБО разрушает репродуктивную способность морских животных.

Все это в сумме означает, что прямо сейчас обитатели Балтийского моря в буквальном смысле борются за выживание.

Министр окружающей среды Дании от партии социал-демократов Магнус Хойнике отметил: «На первый взгляд, последствия кажутся локальными, но Балтийское море уже находится под сильным давлением, поэтому мы, конечно, прекрасно осознаем последствия». Он сообщил, что правительство страны будет постоянно отслеживать и делиться информацией с соседними странами по поводу обстановки в этом морском регионе. Но Германия, Дания и Швеция еще не закончили расследование взрывов и не открывают информацию широкой общественности и другим государствам. Поэтому вопрос о сохранности биоразнообразия в Балтийском море остается открытым.

Отметим, что раньше СМИ в контексте экологических последствий аварий на газопроводах писали преимущественно о выбросах природного газа в воду и атмосферу. Оценка их уровня является непростой задачей, тем более под водой. Европейские ученые сразу после инцидента говорили о выбросе 115 тыс. тонн метана — столько примерно выбрасывают в атмосферу два миллиона автомобилей в год.