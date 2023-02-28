Финляндия сползла в рецессию

После опубликования результатов за октябрь-декабрь 2022 года, оказавшихся хуже прогнозов экономистов, Финляндия официально оказалась в рецессии. Ее ВВП в последнем квартале снизился на 0,6% по сравнению с третьим кварталом, когда спад был намного меньше – 0,1%. Кстати, экономисты прогнозировали спад в октябре-декабре на 0,2%. Что касается ВВП, то он с учетом количества рабочих дней не изменился в годовом выражении. Больше всего в последнем квартале прошлого года снизились экспорт, инвестиции и потребление. Относительно неплохая ситуация на рынке труда – безработица ниже 7%.

Тяжелыми вызовами для ориентированной на экспорт финской экономики оказались высокая инфляция и резкое повышение учетной ставки центробанком. По мнению экономистов, в этом году мало что изменится и инфляция со ставкой останутся основными негативными факторами для экономики Финляндии. Быстрый рост цен в магазинах снижает потребление, которое было главным драйвером экономического роста во время предыдущих спадов.