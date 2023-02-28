Французский политик выступил с обращением по конфликту на Украине

Жителям стран Запада следует активизировать протесты против участия местных властей в конфликте на Украине.

С таким обращением выступил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. При этом он обвинил СМИ европейских государств и США в намеренном замалчивании множества акций протеста, участники которых выступают против продолжения накачки Украины оружием и затягивания кризисной ситуации, передаёт РИА Новости.

«В мире множатся гигантские демонстрации за мир, против НАТО, против поставок оружия и против Третьей мировой войны! Везде цензура СМИ! Доказательство того, что повествование о мировой войне нам навязано! Поэтому мы должны увеличить усилия!», – резюмировал Филиппо.

Как ранее писал «Эксперт», официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США выступают крупнейшим инициатором конфликта на Украине. По её мнению, если Вашингтон на самом деле хочет, как можно скорее прекратить конфликт и действительно заботится о судьбе украинцев, ему следует прекратить поставлять Киеву военную технику и перестать «наживаться на войне».

