Глава ВТБ предложил открывать депозиты новорожденным

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать новый банковский продукт — депозит, на который государство при рождении ребенка вносило бы определенные деньги, а затем пополняло бы на ту же сумму, что и родители. Это могло бы стать источником длинных денег в экономике, заявил он на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики».

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«Считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска софинансируемых государством детских депозитов. При рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его на ту же сумму, что и родители», — сообщил Костин.

По его словам, подобные практики успешно работают за рубежом, например, в Сингапуре. Костин считает, что такая мера могла бы способствовать «решению демографических задач», а также стала бы дополнительным источником длинных денег в экономике. Средства с таких депозитов можно использовать на цели, связанные с детьми: образование, медицину и другие, уточнил Костин.

