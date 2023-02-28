Goldman Sachs приготовил для Европы плохую новость по ценам на газ

Аналитики Goldman Sachs выдали неутешительный для европейцев прогноз: в 2024 году цены на газ в Европе из-за фактического прекращения экспорта российского газа на континент могут вырасти в два с лишним раза. Этот прогноз наверняка поубавит оптимизм европейцев в преддверии прихода весны. Цены на газ в Европе, напомним, резко упали благодаря аномально теплой зиме и большим запасам газа. 24 февраля МВт-час стоил 52,7 евро (55,8 долларов) или 553 евро за тысячу кубов. Это почти в 6,5 раз ниже прошлогоднего максимума – 343 евро за МВт-час в августе 2022 г.

Однако в Goldman Sachs считают, что расслабляться европейцам рано и что из-за «структурного дефицита» газа цены на него постоянно находятся под сильным давлением.