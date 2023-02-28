Goldman Sachs приготовил для Европы плохую новость по ценам на газ

Аналитики Goldman Sachs выдали неутешительный для европейцев прогноз: в 2024 году цены на газ в Европе из-за фактического прекращения экспорта российского газа на континент могут вырасти в два с лишним раза. Этот прогноз наверняка поубавит оптимизм европейцев в преддверии прихода весны. Цены на газ в Европе, напомним, резко упали благодаря аномально теплой зиме и большим запасам газа. 24 февраля МВт-час стоил 52,7 евро (55,8 долларов) или 553 евро за тысячу кубов. Это почти в 6,5 раз ниже прошлогоднего максимума – 343 евро за МВт-час в августе 2022 г.
Однако в Goldman Sachs считают, что расслабляться европейцам рано и что из-за «структурного дефицита» газа цены на него постоянно находятся под сильным давлением.
«Мы ждем более-менее устойчивого ослабления энергетического кризиса в Европе не раньше 2025 года, когда начнет вступать в строй новая волна проектов по сжиженному газу (СПГ)»,- говорится в прогнозе американского банка.
На днях «Газпром» перестал поставлять газ в Польшу из-за отсутствия заказов. Если поставки российского газа на континент прекратятся полностью, а спрос на газ в Китае восстановится до уровня 2021 года, то дефицит «голубого топлива» в Европе по итогам текущего года составит, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), 27 млрд м³.
Европейские страны в последние месяцы подписали несколько долгосрочных контрактов на поставки СПГ с компаниями государств Персидского залива и США. На прошлой неделе, например, пишет газета National (Абу-Даби), Adnoc и немецкая энергетическая компания RWE объявили о доставке первого «голубого» груза из ОАЭ в Германию. В ноябре прошлого года QatarEnergy заключила два контракта с ConocoPhillips, которая будет ежегодно доставлять в ФРГ 2 млн тонн катарского газа.
На прошлой неделе Freeport LNG, второй по размерам экспортер американского СПГ, объявил о том, что регуляторы разрешили частичное возобновление работы. Напомним, огромное предприятие в Техасе не работало с июня прошлого года, когда на нем произошел сильный пожар.
Возобновление работы столь крупного СПГ-терминала, способного поставлять 57 млн³ газа в сутки и экспортировать 15 млн тонн в год, по мнению специалистов, должно поднять цены на газ на американском рынке. Согласно прогнозу Wood Mackenzie, возобновление работы Фрипорта позволит Соединенным Штатам с 89 млн тонн газа обойти Катар с Австралией и стать в этом году главным экспортером СПГ на планете
Экспортные мощности по сжиженному газу США могут расти благодаря вводу в строй новых заводов и терминалов на 70 млн тонн в год и достичь к концу десятилетия 190 млн тонн.