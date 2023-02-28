Илон Маск стал самым богатым в мире. Снова

Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние главы Tesla Илона Маска увеличилось до $187,1 млрд. Это стало следствием стремительного роста акций его компании в последние недели.

6 января этого года они падали до $101,81, но сегодня достигали уже $211,23.

В результате капитализация самой Tesla превысила $650 млрд. Это шестой результат в США (после Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon Berkshire Hathaway). Но на пике 2021 года Tesla оценивалась более чем в $1 трлн.

В начале 2023 года, когда ее акции стоили $123,18, состояние Илона Маска сокращалось до $137 млрд. СМИ тогда писали, что он стал первым человеком в истории, сумевшим потерять $180 млрд.

Еще ранее, 13 декабря, он потерял титул самого богатого человека в мире, уступив его Бернару Арно — основателю лидера индустрии роскоши LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton). Но по итогам вчерашних биржевых торгов Илон Маск вернул себе первое место.

Состояние Бернара Арно, согласно Bloomberg Billionaires Index, составило лишь $185,3 млрд. И хотя сегодня вечером акции Tesla снижались в Нью-Йорке на 0,15%, титулу Илона Маска пока что устоял — акции LVMH в Париже закрыли торги падением на 0,73%.

