Запад не справился с инфляцией

Похоже, успехи финансовых властей в борьбе с инфляцией в конце прошлого года, когда казалось, что центробанки перехватили инициативу и вот-вот нанесут инфляции решающий удар, носили временный характер. Инфляция, похоже, пока не думает сдаваться и в 2023 году начала отвоевывать утраченные позиции. Это значит, что центробанки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), главного банка США, и ЕЦБ продолжат борьбу и будут и дальше поднимать учетные ставки.

Цены в США, по данным ФРС, выросли в январе этого года на 5,4% по сравнению с январем 2022 года, а рост базовой инфляции составил 4,7%. Оба показателя оказались в начале года выше прогнозов, сделанных оптимистично настроенными экономистами. Динамика инфляции позволяет сделать вывод, пишет Bloomberg, что дорога ФРС на пути окончательной победы над инфляцией будет ухабистой и более долгой, чем казалось в конце 2022 года.