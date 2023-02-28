Запад не справился с инфляцией

Похоже, успехи финансовых властей в борьбе с инфляцией в конце прошлого года, когда казалось, что центробанки перехватили инициативу и вот-вот нанесут инфляции решающий удар, носили временный характер. Инфляция, похоже, пока не думает сдаваться и в 2023 году начала отвоевывать утраченные позиции. Это значит, что центробанки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), главного банка США, и ЕЦБ продолжат борьбу и будут и дальше поднимать учетные ставки.
Цены в США, по данным ФРС, выросли в январе этого года на 5,4% по сравнению с январем 2022 года, а рост базовой инфляции составил 4,7%. Оба показателя оказались в начале года выше прогнозов, сделанных оптимистично настроенными экономистами. Динамика инфляции позволяет сделать вывод, пишет Bloomberg, что дорога ФРС на пути окончательной победы над инфляцией будет ухабистой и более долгой, чем казалось в конце 2022 года.
В Европе базовая инфляция выросла на рекордные 5,3%, что немного выше прогнозируемых показателей – 5,2%. Общая инфляция, учитывающая стоимость продуктов питания и электроэнергии, тоже существенно выросла.
Базовая инфляция в еврозоне установила в январе рекорд и укрепила Кристин Лагард в решимости поднять в марте ставку еще на полпроцента.
Инфляция отвоевывает утраченные позиции не только по обеим сторонам Атлантики, но и в других странах и на других континентах, например, в Израиле и Новой Зеландии. Правда, в развивающихся экономиках ситуация лучше, чем в развитых. Обнадеживающие новости о замедлении роста цен приходят из Мексики, Бразилии и Малайзии. В Мексике инфляция в начале февраля замедлила рост. Еще лучше картина в Бразилии, где инфляция замедляется уже девятый месяц подряд и где центробанк вновь подтвердил планы сохранять ставку на высоком уровне. Кстати, напряженные отношения, возникшие у руководства Banco Central do Brasil с экономической командой президента да Сильвы в самом начале, тоже заметно улучшились.
Замедляется рост цен и в Малайзии. Январь стал вторым месяцем подряд снижения темпов инфляции. Руководство главного банка страны отреагировало на хорошие новости заявлением о том, что руководство центробанка решило взять паузу и пока больше ставку не поднимать.
В Японии два крупнейших автопроизводителя провели крупнейшее за десятилетие поднятие зарплат: и Toyota Motor Corp., и Honda Motor Co. Ltd повысили зарплаты своим сотрудникам на 5%.
В Израиле ожидается новое повышение учетной ставки главным банком страны. Нынешняя политика ужесточения монетарной политики – самая продолжительная в стране за несколько десятилетий.
Центробанк Новой Зеландии поднял ставку на 0,5%, а Bank of Korea планирует после некоторой паузы возобновить закручивать финансовые гайки и повышать ставку. Удивила Турция, центробанк которой понизил учетные ставку, но не так сильно, как от него ждали после наиболее сильного за несколько десятилетий разрушительного землетрясения. Решение руководства главного банка Турции, по мнению экспертов, означает понижение шансов на смягчение монетарной политики в ближайшем будущем.