Креатив и Бизнес: музыка, дизайн и маркетинг процветания

В 2021 году «Русская Медиагруппа» представила бизнес-сообществу новый формат делового события, объединив бизнес, спорт и музыку. Холдинг провёл Radio Monte Carlo Golf Cup, создав площадку для межиндустриальной коммуникации и обсуждения вопросов разных секторов экономики представителями бизнеса, музыкальной индустрии, медиа, волонтёрами.

На этот раз деловое событие, выступление российских звёзд и соревнования профессиональных спортсменов пройдут на горнолыжном курорте Роза Хутор.

Центральным событием мероприятия станет Public Talk «Creative & Business. Музыка, дизайн и маркетинг процветания»: представители туристической, рекреационной, финансовой отраслей и креативных индустрий обсудят портрет современной премиальной аудитории, модель её поведения и эффективные каналы коммуникации.

Участники мероприятия подробно рассмотрят трансформацию понятия «престижность» и ее влияние на разные отрасли. Как новый запрос отражается на премиальном сервисе в курортном бизнесе? Что такое дизайн атмосферы well-being и как он влияет на продажи премиальных товаров и услуг? Как формируется ассоциация с благосостоянием через графический и звуковой дизайн?

Модератором Public Talk «Русской Медиагруппы»: «Creative & Business. Музыка, дизайн и маркетинг процветания» выступит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

«Современная экономическая ситуация – это вызов, который даёт новые возможности развития участникам рынка, в том числе его премиального сегмента. Под влиянием текущих экономических условий меняются понятия «процветание» и «благосостояние», что приводит к принципиально новому общественному запросу. В современных реалиях крайне важно понимать, как за последний год поменялся портрет премиальной аудитории и какие каналы коммуникации важно использовать, чтобы эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами. Мы рады, что «Русская Медиагруппа» вновь поднимает актуальные вопросы», — отмечает Дмитрий Медников.

В дискуссии примут участие руководитель дирекции творческих проектов «Фонда Росконгресс» Екатерина Иванова, генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Денис Заболотний, Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, директор по дистрибуции бренда Voyah Алексей Ледков, Директор департамента маркетинга «Роза Хутор» Дмитрий Барашков, Президент национальной лиги инструкторов Ольга Даргужас и Главный редактор Radio Monte Carlo Анастасия Елисеева.

В программе Radio Monte Carlo Winter Cup двухдневные соревнования по горным лыжам и сноуборду за кубок Radio Monte Carlo, в которых смогут принять участие как гости холдинга и участники бизнес-сессии, так и профессиональные спортсмены. Гостей курорта также ждёт яркая музыкальная программа. В дни проведения Radio Monte Carlo Winter Cup атмосферные apres-ski пройдут под зажигательную музыку от DJ Грув и топовых диджеев, чьи треки звучат в эфире радио DFM. Ведущие соревнований и apres-ski – любимые миллионами радиоведущие станций «Русской Медиагруппы»: Дмитрий Оленин, Костя Михайлов, Диана Терешкова и другие.