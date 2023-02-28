Минфин нашел источники инвестиций, которые нужно «освободить от ограничений»

В министерстве финансов рассматривают возможность снять некоторые ограничения валютного законодательства для новых инвестиций, чтобы стимулировать приток вложений из дружественных стран и репатриацию российских денег из-за рубежа. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, выступая на финансовом форуме РСПП.

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«Пока это обсуждается, но есть запрос как со стороны дружественных инвесторов, так и российских бизнесменов о том, чтобы освобождать от ограничений, так сказать, "новые" деньги, которые заводятся в страну», — цитирует «Интерфакс» Чебескова.

По его словам, многие российские инвесторы, которые хранят капитал за границей, готовы вложиться в экономику РФ, но при этом они хотят иметь гарантию возможности распоряжаться своими средствами, если им по какой-то причине потребуется их вновь вывести за рубеж. Представитель Минфина отметил, что такой механизм обсуждается в рамках повышения доверия к рынку, «чтобы инвесторы не волновались, что у них капитал будет ликвидный, если потребуется».

«Речь идет о возможности снятия некоторых ограничений валютного законодательства на вывод из страны средств, которые были инвестированы из-за рубежа. Сейчас куча ограничений на вывод денежных средств за рубеж. Если у них деньги там, будь то дружественный инвестор, да даже недружественный, какая нам в принципе разница, недружественный тоже может инвестировать, или наш бизнесмен, они заведут деньги сюда, инвестируют, но потом захотят вывести через какое-то время и наталкиваются на все наши ограничения, которые есть в валютном регулировании и так далее. Они говорят: можете деньги, которые мы ввели, "покрасить", и сказать, я могу эту сумму вывести», — пояснил Чебесков.

Он подчеркнул, что Минфин считает эту идею целесообразной, потому что таким образом можно стимулировать приток денег в Россию.

