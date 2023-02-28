Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны России на брифинге 28 февраля сообщило оперативные данные о больших потерях, которые ВСУ несут в зоне проведения специальной военной операции.

Так, по словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки на Купянском и Красно-Лиманском направлениях киевский режим потерял свыше 140 военнослужащих.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Потери противника здесь составили до 25 украинских военнослужащих и 2 автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении, уточнили активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР). На этом направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем ВС РФ уничтожено около 350 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-30 и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Шевченко (ДНР) и Зелёный Гай (Запорожская область). Здесь потери ВСУ составили до 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 пикапа, в также 2 боевые машины пехоты. В районе населённого пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов. На Херсонском направлении в районе населённого пункта Токарево (Херсонская область) поражён склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 162 районах.

Российские средства ПВО сбили 6 снарядов РСЗО HIMARS; уничтожили в воздухе 8 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Рубежное, Залиман, Кременная (ЛНР), Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное (ДНР) и Лесное (Запорожская область).

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 390 украинских военных самолётов, 211 вертолётов, 3 256 БПЛА, 406 ЗРК, 8 066 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин РСЗО, 4 232 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 8 583 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», 26 февраля Конашенков сообщил, что на Донецком направлении при поддержке тяжёлых огнеметных систем за сутки было ликвидировано свыше 100 украинских военнослужащих.