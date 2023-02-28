Москва пощадит доллар

Москве было бы преждевременно инициировать международное соглашение по замене доллара как ключевой валюты. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впрочем, он констатировал, что «процесс дедолларизации сейчас идет», а «доверие к резервной валюте пошатнулось».

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«Думаю, теоретически Россия готова это сделать уже сейчас, но у нас не будет шанса преуспеть. Нам нужно время», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия выступить с идеей о таком договоре. При этом, констатировал представитель Кремля, «процесс дедолларизации сейчас идет», и причиной тому стало то, что сам эмитент доллара стал подрывать к нему доверие как к основной резервной валюте.

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Представитель Кремля назвал этот процесс необратимым. «Если доверие к резервной валюте пошатнулось однажды, то потом ее не удержишь», — подчеркнул он.

По его словам, страны начали постепенную проработку новых вариантов осуществления собственных платежей, опираясь на национальные валюты. Дмитрий Песков отметил также, что у России было очень много наработок в этой сфере. И, отметил он, несмотря на небольшой объем таких платежей по сравнению с общим мировым долларовым оборотом, все больше государств предпочитают переходить на расчет в национальных валютах не только с РФ, но и друг с другом.

Напомним, что первые шаги в направлении дедолларизации были сделаны в РФ в 2014 году, когда после «Крымской весны» и начала поддержки Россией движения за независимость на востоке Украины страны Запада стали вводить антироссийские санкции. Непосредственной причиной к поиску путей перехода к расчетам в национальных валютах стали опасения отключения от SWIFT, а первые практические действия были предприняты совместно с Китаем. Потребовав немало времени и усилий, они привели к подписанию в 2018 году соответствующего соглашения.

Также Россия многократно сократила вложения в казначейские бумаги США и существенно снизила долю доллара в ЗВР. Снижалась она и в расчетах российских компаний за экспортную нефть, и в сфере ВТС.

После начал год назад специальной военной операции переход на расчеты в национальных валютах активизировался. Так, странам Европы пришлось согласиться с расчетами за российский газ в рублях. В настоящее время расчеты в национальных валютах осуществляются, наряду с упомянутым выше Китаем, что странами ЕАЭС, используются в сделках с контрагентами в Турции. Как был заявлено недавно во время визита российской парламентской делегации в Тегеран, в расчетах с Ираном доля национальных валют двух стран превышает 60%.

Как начать конкурировать с долларом

Доллар по-прежнему выступает основной мировой валютной как в расчётах стран, так и при формировании валютных резервов, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Но, по его словам, в самом деле тенденция последних лет очевидна — снижение доли доллара в расчетах. Страны переходят на национальные валюты, а резервы пытаются очистить от токсичных прозападных валют в пользу валют восточных партнёров.

Состав и структура российских ЗВР тому яркий пример: доллар снижен в разы, евро также утратит свою высокую роль. А китайский юань и золото будут составлять львиную долю нашей «кубышки», уверен Михаил Зельцер.

Идея отказаться от доллара, как основной валюты, не нова, и обсуждается со времен отмены Бреттон-Вудского соглашения (1971 год, временный запрет конвертации доллара в золото), напоминает Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. А 16 марта «весь прогрессивный финансовый мир» отметит 50-летие свободного рынка, когда после Ямайской конференции курсы валют по отношению друг к другу стали определяться на основе спроса и предложения.

«После кризиса 2008 года, когда стало понятно, что система уязвима и, мягко говоря, не идеальна, мировое сообщество попыталось трансформировать принципы валютных взаимоотношений, но дальше разговоров дело не пошло. Тем не менее хочу напомнить, именно в 2008 году появилась криптовалюта как вариант альтернативы доллару США. Я считаю, что роль доллара, как резервной валюты и основного платежного средства в ближайшее время будет снижаться, и статистика говорит об этом», — говорит эксперт.

Но процесс этот не быстрый, уверен Станислав Бовт. Развивающиеся страны, основу экономик которых составляет добыча сырья, должны пройти путь структурных модернизаций и перейти к высокотехнологическим производствам. Только в данном случае, заключает аналитик, валюты этих стран смогут достойно конкурировать с долларом.