«Не сбавлять темп»: Мишустин оценил реализацию нацпроектов и госпрограмм

По большинству национальных проектов уровень выполнения плана и кассовое исполнение в прошлом году приблизилось к 100%. По госпрограммам в открытой части кассовое исполнение ускорилось и составило около 98%. Всего в 2022 году на реализацию нацпроектов и госпрограмм было направлено более 19,5 трлн рублей — «сумма значительная, но и задачи стояли непростые», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства РФ.

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Открывая сессию, Мишустин напомнил, что с 1 января прошлого года в России был перезапущен весь механизм госпрограмм. Они стали реализовываться в формате проектного управления, а внедрение цифровых решений помогло повысить уровень взаимодействия между ведомствами. По каждой программе, по его словам, были утверждены приоритеты, определяющие цели государственной политики в конкретных сферах. В дополнение приняты 42 стратегические инициативы, которые позволили не только начать ряд важных институциональных изменений, но и подключить к развитию страны внебюджетные источники.

В результате, по данным правительства, по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана в прошлом году был близок к 100%, кассовое исполнение – также. По госпрограммам в открытой их части результаты оказались чуть скромнее: касса – около 98%, но динамика, по сравнению с 2021 годом, наблюдалась положительная.

«В целом направлено на их реализацию более 19,5 трлн рублей. Сумма значительная, но и задачи стояли непростые», — сообщил Мишустин.

Он напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент поддержал настрой регионов ускорить обновление социальной инфраструктуры, учреждений культуры и спорта, расселение аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Премьер призвал региональные власти уже сейчас начинать использовать средства на национальные проекты, зарезервированные в федеральном бюджете на следующий год, через беспроцентные казначейские кредиты. Соответствующие изменения в законодательство, по словам Мишустина, уже подготовлены.

«Необходимо не сбавлять набранный темп. На реализацию национальных проектов и государственных программ выделяются огромные ресурсы. Каждый рубль должен использоваться с максимальной эффективностью», — подытожил Мишустин.

