«Низкие цены каждый день»: «Магнит» объявил об открытии «жестких» дискаунтеров

«Магнит» объявил о запуске формата «жесткого» дискаунтера под брендом B1, или «Первый выбор». Первые три пилотных магазина уже открылись в Ступино, Электростали и Тучково. Всего в Подмосковье в ближайшее время появится 15 таких магазинов, и после анализа бизнес-процессов может быть принято решение о масштабировании формата, ориентированного на «рациональных покупателей с любым уровнем доходов», сообщает пресс-служба ретейлера.

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«Новая сеть усилит присутствие "Магнита" в сегменте дискаунтеров, где "Магнит" представлен с 2020 года форматом "мягких" дискаунтеров "Моя Цена", и позволит охватить еще больше покупательских миссий. В1 – это магазины c фокусом на ограниченном качественном ассортименте по привлекательным ценам, закрывающем основные потребности покупателя», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что ассортимент «жестких» дискаунтеров будет вдвое меньше, чем магазинов «Моя Цена», при этом половину товарного предложения в перспективе составят собственные торговые марки. В новых дискаунтерах будут широко представлены товары в больших упаковках, а также крупы, кондитерские изделия и «заморозка» на развес.

«Как и "Моя Цена", жесткие дискаунтеры будут придерживаться ценовой стратегии EDLP (every day low prices — "низкие цены каждый день" без промоакций). За счет более глубокой оптимизации операционных процессов в магазинах и логистики цены в В1 будут ниже, чем в "Моей цене" и в магазинах "Магнит у дома"», — заявили в «Магните».

