Один из крупнейших в мире производителей виски Allied Blenders & Distillers вышел на рынок РФ

Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer's Choice, индийская компания Allied Blenders & Distillers (ABD) выходит на российский рынок.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на эксклюзивного дистрибутора двух брендов ABD, Алкогольную сибирскую группу (АСГ).

Предполагается, что ABD займет долю рынка, которая освободилась после ухода западных брендов; ранее продукция индийской компании не была представлена в РФ.

Поставки начались в феврале, пишет газета; соответствующий контракт заключен на период до октября 2025 года.

Как рассказали в АСГ, после ухода ряда западных брендов в 2022 году для новых игроков освободилось 25% российского рынка виски в категории от 900 руб. до 1,2 тыс. рублей за бутылку. Ранее дистрибутор наладил поставки виски и рома индийской ADS Distilleries, в целом в 2023 году планируется импортировать более 2 млн бутылок индийских брендов, заявили в группе.

В прошлом году поставки виски в бутылках в РФ упали в два раза, до 11-12 млн л, в то время как поставки наливом поднялись на 25% и составили 5 млн л, отмечает издание. Часть брендов, включая Johnnie Walker, Jack Daniel's, Bushmills, Jim Beam, White Horse, осенью были разрешены к параллельному импорту. Помимо этого, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, пишет газета.

Индия выпускает 60% мирового объема виски, ABD входит в число ведущих производителей алкоголя в этой стране. Выручка компании в 2021 финансовом году превысила $765 млн.