Песков указал на нежелание Запада учитывать обеспокоенность РФ по поставкам оружия Украине

Президент РФ Владимир Путин остается открытым для любых контактов, которые помогут России достичь своих целей, в то время как западные страны не хотят слышать обеспокоенность Москвы по поводу прямого вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говоря о приостановке участия России в ДСНВ, Песков отметил, что это единственный документ, «который остается еще более-менее живым в области контроля над вооружениями и стратегической безопасности». По словам пресс-секретаря, глава государства «достаточно исчерпывающе объяснил», почему принял такое решение в условиях, когда ситуация для Москвы «изменилась кардинально».

Дмитрий Песков отметил, что, когда документ появился, «за скобками были оставлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании», которые не сопоставимы по своей мощи и по объему с арсеналами России и США, однако «достаточно значимы» для всей системы стратегической безопасности Европы. «И в тот момент, когда НАТО де-факто превратилось в участника конфликта на Украине, ситуация поменялась. По сути сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Франция, Великобритания и США состоят «в одной организации, которая де-факто воюет с нами, находится с нами в состоянии прямого вооруженного противостояния, учитывая их оружие на Украине».

Представитель Кремля отметил, что судя в том числе по реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и Вашингтона на решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ, Запад упорно не хочет слышать Москву. «В заявлениях мы услышали достаточно бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ. Они упорно не хотят слышать слова Путина. В этом как раз правота президента, который сказал, что они показушно не хотят нас слышать, но больше так не будет», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Послание Федеральному собранию, в ходе которого было объявлено о решении по ДСНВ, было воспринято как одно из лучших за все время президентства Владимира Путина «и как судьбоносный момент в истории нашей страны и, наверное, всего мира», заявил Песков. По его мнению, нынешнее послание российского лидера будут анализировать «еще долго» как в России, так и за рубежом.