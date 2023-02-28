Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинской границе

Президент РФ Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ, в ходе которого поставив перед спецслужбой задачи на 2023 год.

В частности, глава государства поручил ведомств усилить работу на российско-украинской границе, передаёт РИА Новости.

Кроме того, российский лидер заявил, что страны Запад никогда не брезговали использовать в своих интересах экстремистов. В этой связи он поручил ФСБ эффективно ответить на это, действовать решительно, наступательно, использовать весь арсенал; постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК.

Кроме того, по словам Путина, необходимо развивать региональную систему противодействия терроризму, в том числе в новых регионах, а также выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество и использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм.

Помимо этого, президент РФ поручил спецслужбе контролировать выполнение государственного оборонного заказа, увеличить обеспечение армии и уделять серьёзное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

