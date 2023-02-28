Путин приостановил участие России в договоре об СНВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

«Предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», – говорится в тексте пояснительной записки документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу после официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом.

Как ранее писал «Эксперт», 21 февраля Путин в ходе оглашения Послания заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ, при этом глава государства подчеркнул, что РФ не выходит из договора.