Путин призвал решительно и наступательно ответить на террористические угрозы

На террористические угрозы, на использование Западом в своих интересах экстремистов необходимо эффективно ответить, действовать нужно решительно и наступательно.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на расширенной коллегии ФСБ. По его словам, для этого необходимо использовать весь арсенал средств, передаёт РИА Новости.

«Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы, вместе с правоохранительными органами и при координации национального антитеррористического комитета действовать решительно и наступательно, использовать весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств», – подчеркнул глава российского государства.

Как ранее писал «Эксперт», Путин ходе выступления на коллегии ФСБ поставив перед спецслужбой задачи на 2023 год.

В частности, глава государства поручил ведомству усилить работу на российско-украинской границе, постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК, развивать региональную систему противодействия терроризму, а также выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество и использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм.

