Роспотребнадзор сообщил о спаде заболеваемости гриппом и коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ среди жителей РФ.

По данным ведомства, за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ упала на 27%, заболеваемость COVID-19 — на 11,6%.

Уточняется, что в структуре заболеваемости коронавирусной инфекцией доминирующими остаются подварианты штамма «омикрон»; в структуре заболеваемости респираторными вирусными заболеваниями по-прежнему преобладает грипп (около 58%). У заболевших гриппом в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.

В ведомстве подчеркнули, что в регионах продолжается проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

За последние сутки коронавирусом в России заразились 9 753 человека, скончались 35, вылечились 14 365. Число госпитализаций за 24 часа составило 2 053 человека, увеличившись по сравнению с предшествующими сутками на 161,2%.