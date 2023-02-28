Российский рынок акций продолжает жить во власти геополитики. Вчерашний мощный рост Индекса Мосбиржи был вызван отсутствием политических и военных катаклизмов в выходные, а также десятым санкционным пакетом ЕС, который очень слабо коснулся крупнейших российских эмитентов акций.
Российский рынок сыграл на слабости Запада
Геополитика наконец-то начала играть на стороне российских инвесторов. Сегодня повышенным спросом пользовались акции нефтяных компаний, но росту Индекса Мосбиржи мешают технические факторы.
Коллаж: Тамара Ларина
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