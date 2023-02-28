Финансовые рынки Фондовый рынок

Российский рынок сыграл на слабости Запада

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
28 февраля 2023, 20:31

Геополитика наконец-то начала играть на стороне российских инвесторов. Сегодня повышенным спросом пользовались акции нефтяных компаний, но росту Индекса Мосбиржи мешают технические факторы.

Коллаж: Тамара Ларина