Российские компании обяжут выпускать «замещающие» евробонды облигации

Минфин и Центробанк готовят проект указа президента, который обяжет российские компании выпускать «замещающие» облигации вместо находящихся в обращении евробондов, сообщил на форуме РСПП директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков.

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«Такой проект указа сейчас Минфином и Центральным банком прорабатывается. Есть, конечно, там вопросы. И некоторые эмитенты считают, что должны быть исключения из этого. Но в целом, это идет как раз по линии того, что такие механизмы нужны. Чтобы у нас, если это деньги российских инвесторов, то они должны быть в Российской Федерации, в российской инфраструктуре, это обезопасит и инвестора, и эмитента», — цитирует «Интерфакс» Чебескова.

Сейчас, по его словам, российские эмитенты сами могут выбирать, каким образом доводить выплаты по евробондам до инвесторов, учет прав которых на еврооблигации ведется российскими депозитариями. Выпуск «замещающих» облигаций носит лишь рекомендательный характер.

Некоторые российские компании уже следуют этим рекомендациям. «Газпром», в частности, с сентября 2022 года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. Так, 1 марта «Газпром капитал» начнет размещать локальные облигации для замены евробондов-2025 в евро с погашением в апреле 2025 года.

