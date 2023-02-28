Российскую сельхозавицию научат безопасно летать без GPS

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС) и акционерной общество «ГЛОНАСС» заявили сегодня о подписании соглашения о сотрудничестве, в рамках которого планируется создать систему для обеспечения безопасности полетов сельскохозяйственной авиации. Особенностью данной системы будет являться то, что предусматривается ее функционирование в условиях, так называемого, «закрытого неба» в южных регионах страны — там, где не работает сигнал GPS.

Такой подход весьма актуален в контексте текущей конфронтации с проводящими недружественную по отношению к России политику странами Запада, под контролем которых находится упомянутая Global Positioning System. Российская же система будет создана благодаря синергии двух собственных решений из области информационных технологий.

Первое — комплекс средств автоматизации управления воздушным движением «Галактика», базирующаяся на четырехмерных траекториях полетов, являющийся современным масштабируемым решением для воздушного пространства низкой, средней и высокой интенсивности и успешно используемый в таких аэропортах, как Пулково, Симферополь, Казань и многих других, в том числе — зарубежных.

КСА УВД «Галактика» является сертефицированной отечественной разработкой от АО «Азимут». Ее платформа недавно была специально доработана для организации, планирования и информационного обеспечения полетов малой авиации и в данном качестве апробирована во время пробных полетов в инновационном центре «Сколково».

Второе ИТ-решение, используемое в проекте — государственная информационная система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Первоначально она разрабатывалась ПАО «Навигационно-информационные системы», в дальнейшем исполнителем проекта было определено некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС». Сейчас оператором «ЭРЫ-ГЛОНАСС» является АО «ГЛОНАСС».

«Галактика» обеспечит эксплуатантам интерфейс для планирования полетов, а «ЭРА-ГЛОНАСС» — обмен информацией с Единой системой организации воздушного движения РФ, функционирующей под управлением национального провайдера аэронавигационного обслуживания ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», и профильными государственными ведомствами, в том числе и с Минобороны. Помимо прочего, информационная система позволит подавать аварийный сигнал и передавать координаты авиадиспетчерам, а также экстренным службам в случае чрезвычайных происшествий с воздушными судами сельхозавиации, аварийность в которой традиционно достаточно высока.

«Малая авиация очень важна для нашей страны. Ее используют не только как связующую нить между отдаленными поселками и “большой землей”, но и для сельхозработ, что особенно актуально для южных территорий. Этот регион — важнейшая часть всего агропромышленного комплекса России, вместе с тем уже почти год здесь действует режим “закрытого неба”. Система Ростеха и “Глонасс” призвана обеспечить безопасность полетов сельхозавиации и позволит сделать эту работу более комфортной. В будущем проект можно будет масштабировать на всю малую авиацию России, что позволит не зависеть от импортных решений», — приводит пресс-служба «Ростеха» комментарий исполнительного директора госкопорации Олега Евтушенко.

Остается добавить, что АО «АИС» было создано частными инвесторами совместно с ГК «Ростех» в целях модернизации аэронавигационной системы России и расширения присутствия российских решений в данной сфере на зарубежных рынках. В холдинг вошло несколько предприятий, занимающихся созданием соответствующего оборудования.